تحذيرات طبية.. تعرف على إحدى العلامات الدالة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

حذر معهد نيوجيرسي لأمراض القلب والأوعية الدموية من مرض الشريان المحيطي هو أحد مضاعفات تراكم مستويات الكوليسترول المرتفعة والذى يمكن أن يسبب خدرا ووخزا في ساقيك أو قدميك ؛ويتراكم الكوليسترول في الجسم بسبب اتباع نظام غذائي غني بالدهون أو التدخين أو شرب الكحول أو عدم ممارسة الرياضة أو بسبب الوراثة وإذا بدأ الكوليسترول الدهني في تبطين الأوعية الدموية فقد يؤدي إلى انسداد ومشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقا لما نشرته مجلة British Medical Journal.

تزداد احتمالية الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مع تقدمك في العمر ولكن يمكن لأي شخص أن يصاب بارتفاع نسبة الكولسترول سواء كان ذلك بسبب عوامل وراثية أو بيئية و لذا فإن القدرة على التعرف على أعراض تراكم الكوليسترول في الجسم من خلال علامات معروفة قد تظهر على الجسم والتى تتمثل فى الاتى : تورم المفصل أو نتوءات صغيرة على اليدين وانتفاخ العين واحساس الوخز المتكرر والاظافر الشاحبة .

ويمكن أن تتراكم رواسب الكوليسترول حول الأوتار في الجسم ما يؤدي إلى التورم الألم وعلى الرغم من أن هذا يكون أكثر وضوحا على مفصل إصبعك كما يسبب ارتفاع الكوليسترول إحساسا بالوخز المتكرر أو المؤلم في يديك مثل الأظافر الشاحبة بسبب عدم تدفق كمية كافية من الدم عبر الأوعية الموجودة في يدك والتى تبدأ في تقييد تدفق الدم ما يتسبب في الوخز بينما يكافح الدم الغني بالأكسجين من أجل الدوران بالاضافة الى النتوءات التى يمكن أن تتشكل على الجفون أو الجلد المحيط بها والتى تأتي نتيجة لترسبات الكوليسترول الدهنية الموجودة تحت سطح الجلد مباشرة،ما يمنحها لونا أصفر مميزا مما يؤدى الى حدوث انسداد في الوريد الشبكي عند ارتفاع الكوليسترول وانتفاخ العين.