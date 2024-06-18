ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الأضحى

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 18 يونيو 2024، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3588.5 جنيه للبيع، 3565.75 جنيه للشراء. 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3140 جنيها للبيع، و 3120 جنيها للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691.5 جنيه للبيع، و 2674.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093.25 جنيه للبيع، و 2080 جنيها للشراء. 

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25120 جنيها للبيع و 24960 جنيها للشراء. 
وسجل سعر الأونصة نحو 2320 دولارا للبيع، 2319 دولارا للشراء. 

أسعار الذهب الذهب اليوم