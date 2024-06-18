تعرف على أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الأضحى

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 18 يونيو 2024، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3588.5 جنيه للبيع، 3565.75 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3140 جنيها للبيع، و 3120 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2691.5 جنيه للبيع، و 2674.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2093.25 جنيه للبيع، و 2080 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25120 جنيها للبيع و 24960 جنيها للشراء.

وسجل سعر الأونصة نحو 2320 دولارا للبيع، 2319 دولارا للشراء.