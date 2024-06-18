تعرف على أسعار الدولار في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 18 يونيو 2024، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء، و 47.78 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي (مصر، والأهلي المصري) نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي CIB، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي، وقناة السويس، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف العربي الدولي، وكريدي أجريكول، والاستثمار العربي).

وسجل سعر الدولار نحو 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، في بنوك (العقاري المصري العربي، وأبوظبي التجاري، والبركة، والمصرف المتحد، وHSBC، والإمارات دبي الوطني، والأهلي المتحد).

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنكي (المصري للتنمية الصادرات، وقطر الوطني) نحو 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.