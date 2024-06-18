فلسطين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من قرية قصرة جنوب نابلس في إطار حملة مداهمات واسعة. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن القوات اقتحمت القرية منذ ساعات الفجر، وقامت بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت عشرات المواطنين داخل إحدى المدارس، وأخضعتهم لتحقيق ميداني واعتدت على بعضهم بالضرب، قبل أن تعتقل الشابين مصطفى نديم أبو ريدة وزين سائد كنعان.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقين بعد محاصرة منزلهما. وأفادت مصادر محلية بأن القوات اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، وحاصرت منزل الشقيقين محمد وجمال خطاب في حي صبيحة وسط المدينة، قبل أن تعتقلهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت. وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن القوات داهمت عدة منازل في البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت عددًا من الشبان لتحقيق ميداني، دون أن تسجل اعتقالات.