تصاعد التوترات.. كوريا الشمالية تثير القلق بعد انتهاك ثان للحدود في أقل من أسبوعين

أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن جنودًا كوريين شماليين عبروا بشكل مؤقت إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ثم عادوا إلى حدودهم صباح اليوم بعد أن أطلقت قوات الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن ما بين 20 إلى 30 جنديًا كوريًا شماليًا عبروا خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة المنزوعة السلاح في القسم الأوسط من الحدود، حوالي الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت سيول.

وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي أجرى بثًا تحذيريًا وأطلق عيارات تحذيرية، مما دفع الجنود الشماليين للعودة إلى جانبهم من الحدود. وأشارت إلى عدم وجود أي نشاط غير عادي بعد إطلاق تلك العيارات التحذيرية.

وفي تعليقها على الحادث، أوضح مسؤول في الهيئة أن المنطقة التي حدث فيها الاختراق اليوم تختلف عن منطقة الحادث السابق في 9 يونيو، مشيرًا إلى أن الحادث يبدو أنه حادث عرضي.



ويعتبر هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، بعد حدوث حادث مماثل في الـ 9 من يونيو.