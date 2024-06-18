االأنبا عمانوئيل يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك لشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب

قام مساء أول أمس الأحد، الأنبا عمانوئيل ووفد مرافق له بزيارة محبة لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتبادل الأنبا عمانوئيل وفضيلة الإمام الأكبر حديثًا وديًا.

وقدم الأنبا عمانوئيل عميق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسه وعن الكنيسة الكاثوليكية بعيد الأضحى المبارك، داعيًا أن يكون بالخير والأمن والسلام على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع وخاصة في الأراضي المقدسة والقدس الشريف وعزة.

وأعرب فضيلته عن الشكر لهذه الزيارة مؤكدًا تقديره الخاص للكنيسة الكاثوليكية ودورها التربوي والمجتمعي في مصر وعلاقة المودة والمحبة والتواصل مع قداسة البابا فرنسيس مثنيًا عن مدى التعاون المستمر.

تم اللقاء في مقر إقامة فضيلة الإمام بالقرنة الجديدة غرب مدينة الأقصر.