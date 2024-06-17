الزراعة: المجازر استقبلت 9700 أضحية ثاني أيام عيد الأضحى

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان المجازر استقبلت اليوم 9700 أضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات لافتا أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الاضاحي مجانا للمواطنين.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجهياته إلى قيادات الوزارة والمعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين

ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى.