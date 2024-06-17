ads
الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة: المجازر استقبلت 9700 أضحية ثاني أيام عيد الأضحى

المجازر الحكومية
المجازر الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان المجازر استقبلت اليوم 9700  أضحية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات لافتا أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الاضاحي مجانا للمواطنين.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر توجهياته إلى قيادات الوزارة والمعاهد والمعامل البحثية والإدارات والقطاعات الخدمية التابعة بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المواطنين والمصدرين
ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومتابعة المحاصيل وتقاوى الإكثار وبرامج تربية واستنباط التقاوى.

المجازر التعديات على الأراضي الزراعية ذبيح الاضاحي