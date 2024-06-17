إعدام 30 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإسماعيلية

صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة أن إدارة مراقبه الأغذية بمديرية الصحة شنَّت اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تشمل تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت: يأتي ذلك استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف لجان مرور فِرق إشراف مديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الصحية وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى إلى استكمال الحملات على الأسواق والمنشآت الغذائية بالمرور الميداني على 23 منشأة غذائيه تنوعت بين بقالة ومطاعم وسيارات، وأسفرت الحملة عن إعدام 30 كيلو من السلع الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية، وتحرير 26 محضر تنقسم إلى 14 محضر نظافة طبقًا لقرار 96 لسنة 1967، وعدد 12 محاضر شهادة صحية طبقًا لقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ والتوصية بالغلق لعدد 9 منشآت غذائية منها 8 منشآت لعدم وجود رخصة، و1 منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتمت الحملة تحت إشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي ورئاسة دكتورة سمر حامد مدير إدارة مراقبة الأغذيه بمديرية الصحة وبالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمختلف الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.