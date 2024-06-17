ستولتنبرج: 20 عضوا في الناتو سيحققون هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2٪ خلال 2024

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الاثنين 17 يونيو 2024 إن أكثر من 20 دولة عضو في الناتو ستحقق أو تتجاوز هدف الكتلة المتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي هذا العام.

وأضاف ستولتنبرج في مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن "لا أستطيع إلا أن أكشف الآن أن أكثر من 20 حليفا سينفقون هذا العام ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع"، بحسب ما أورده موقع كييف إندبندنت.

وأشار إلى أن "هذا أمر جيد لأوروبا وجيد لأميركا، خاصة وأن الكثير من هذه الأموال الإضافية يتم إنفاقها هنا في الولايات المتحدة".

وأوضح ستولتنبرج أنه قبل خمس سنوات، كان العدد أقل من عشرة ويوجد حاليًا 32 دولة عضوًا في الناتو.

وفي حديثه للصحفيين، سلط ستولتنبرج الضوء على التوترات المتصاعدة والخطاب المتزايد من الكرملين.

وقال "ما شهدناه خلال السنوات والأشهر الماضية هو خطاب نووي خطير من الجانب الروسي... ونشهد أيضا المزيد من التدريبات والمناورات النووية من الجانب الروسي".

ونادرا ما يعلق مسؤولو الناتو على الترسانة النووية للحلف، لكن ستولتنبرغ قال إن الولايات المتحدة تعمل على تحديث أسلحتها النووية المتمركزة في أوروبا.