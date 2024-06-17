الخارجية الأمريكية تطالب حكومة إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إذا لم تكن المساعدات التي تدخل غزة كافية فنحن نخاطب الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات تسهل دخول وتوزيع المساعدات.

وأضاف "ميلر"، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة.

وأشار، إلى أن هناك مشاكل تواجه توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من بينها الهجوم على شاحنات المساعدات من متظاهرين إسرائيليين، ونواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة.