مراكز شباب المنيا تستقبل ١٧٠ ألف زائر خلال ثانى أيام عيد الأضحى

ازدادت أجواء العيد تفاعلا بمراكز شباب محافظة المنيا فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، والتى استقبلت ما يقرب من ١٧٠ ألف من الجماهير بكافة الاعمار منذ الصباح الباكر خلال ثانى أيام عيد الاضحى.

وقد فتحت مراكز الشباب أبوابها امام الجمهور ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث والتى تنفذها الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، وتردد المواطنين من القرى والنجوع على مراكز شباب بنى مزار،والمنيا ومغاغة وملوى وديرمواس وسمالوط وابوقرقاص والعدوه ومطاى منذ الصباح وحتى منتصف الليل.

شهدت مركز شباب شلقام واشروبه ومدينة بنى مزار ومنشأة اليوسفي ومغاغة ودهمرو ودهروط واولاد الشيخ وميانة وبلهاسة بمغاغة اقبال كثيف وتوزيع هدايا على الأطفال ولعب وموسيقى، كذلك فتح مركز شباب مدينة سمالوط والبيهو واطسا وبنى غنى بسمالوط ، كذلك العامرية والمدينة واسموا العروس والبدرمان بديرمواس، ناصر ملوى والروضة وقصر هور والعرين البحرى وتل بنى عمران بملوى، وابيوها ونزلت اسمنت بأبو قرقاص فتح حدائق الطفل واقبال من الجمهور، كما استقبلت مراكز شباب بنى محمد سلطان وبنى احمد وطهنشا وريده وتله ودماريس والمدينة ا وصفط الشرقيه وطهنا بالمنيا، وسيلا وابوشحاته بمطاي وصفانيه وبنى العلم بالعدوه العديد من المترددين من مختلف أفراد الأسرة لقضاء اجازة العيد،

وفتحت مراكز الشباب بمختلف إدارات المحافظة أبوابها أمام الجمهور خلال أيام العيد، حيث شارك ١٢٢ مركز شباب بمختلف إدارات المحافظة فى المبادرة منها ١٧ مراكز ضمن مشروع حياة كريمة.

اشاد مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بالإقبال الكبير الذى شهدتها مراكز الشباب بالمحافظة خلال أيام العيد الأول والثانى و بدء من صلاة العيد فى ساحات وملاعب مراكز الشباب، كذلك إقبال الأطفال والشباب وكافة افراد الأسرة لقضاء إجازة العيد بمراكز الشباب، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بفتح مراكز الشباب أمام الجمهور خلال ايام العيد، وهناك متابعة مستمرة .

وبصورة لحظية للاحتفال للاطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب، كذلك الشكر موصول لوحدة المنسقين الإعلاميين والمركز الإعلامي بالمديرية والذين قاموا بالتغطية الحية والمباشرة لكافة الاحتفالات بمراكز الشباب بصورة كبيرة خلال اليوم الأول والثانى من ايام العيد وإعداد التقارير ومشاركة الجمهور فرحة العيد بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة، وقد شهدت حمامات السباحة والمناطق الترفيهيه والاستثمارية اقبال كثيف من المترددين.

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الاضحى المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

تتضمن فاعليات المبادرة تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور و تتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة .

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والانشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .

تنطلق المبادرة للعام الثالث على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال فاعليات الإحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى في الاعوام الماضي، تأكيداً على إستمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير اداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي و تطوير البرامج و الانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة .

FB_IMG_1718653780456

FB_IMG_1718653778381

FB_IMG_1718653774111

FB_IMG_1718653776403