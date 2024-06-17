انضمام مدير مركز التميز للاستدامة بعين شمس للجنة الخطة الوطنية للمناخ

اختير أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس عضواً فى لجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

تأتي هذه اللجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ويعكس اختيار العوضي الدور الفعال لجامعة عين شمس ومركز التميز للاستدامة في مجال الإستدامة والبيئة وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ وجودة الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة ومتقدمة.

وتختص اللجنة بإعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التوجيه العام وضمان التوافق مع الاستراتيجية المحددة الخاصة بقطاعاتهم والتنسيق داخل الكيانات الخاصة بهم مع الإدارات والوحدات المعنية، بما في ذلك وحدة تغير المناخ المنشأة حديثاً ومشاركة جميع المعلومات والبيانات لإعداد الخطة في الوقت المناسب.

إلى جانب التنسيق مع اللجان الأخري العاملة في مجال إدارة جودة الهواء وقضايا تغير المناخ مثل لجنة السحابة السوداء ولجنة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق الاتساق والهدف من ذلك هو تطوير خيارات التخفيف الموجودة في الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة .