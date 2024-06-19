ثورة في ملف الأجانب داخل الأهلي

جلسة أخيرة تحسم مصير “معلول”.. كريستو وموديست خارج القلعة الحمراء.. وديانج يقترب من الرحيل

أصبح ملف اللاعبين الأجانب بمثابة الشغل الشاغل في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتغيير معظم المحترفين في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط حالة من الترقب للاعبين الأجانب لمعرفة مصيرهم حيث لم يبقى اي لاعب ضامنا لمكانه واستمراره في القلعة الحمراء.

ويأتي على رأس اللاعبين الذين بات مصيرهم غامضا رغم تاريخه وإنجازاته مع الشياطين الحمر وهو التونسي على معلول احد كباتن الأهلي في ظل الإصابة التي تعرض لها وخضوعه لعملية جراحية في وتر أكيليس وتأكيد غيابه لفترة طويلة كما أن عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد. عقده خاصة ان لن يعود للملاعب قبل يناير المقبل.

وهناك أكثر من اتجاه داخل الأهلي بشأن مصير على معلول بعد مفاوضات تجدي ةد عقد النجم الدولي التونسي، الاتجاه الأول العرض على اللاعب تجديد عقده ورفع اسمه من قائمة الفريق حتى يناير المقبل، ولكن هذا الأمر يرفضه اللاعب خاصة ان التحديذ سيكون بمقابل مادي ضعيف وهو سبب تأجيل عقد على معلول في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك وسط رغبة السويسري مارسيل كولر بالتعاقد مع ظهير أيسر مميز وتوجيه الشكر للنجم التونسي، الذي يمتلك عددا من العروض ولكنه ينتظر حسم مصيره مع الأهلي.

مصير أليو ديانج



ثاني اللاعبين الأجانب الذين ينتظرون موقفهم في الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القبلة هو المالي أليو ديانج الذي يرتبط اسمه بالرحيل عن الأهلي كل فترة انتقالات كما أنه خارج حسابات مارسيل كولر بنسبة كبيرة ولا يعتمد عليه بشكل أساسي ولا يمانع في رحيله ولكن الأهلي لن سواقف على رحيل أليو ديانج الا بمقابل مادي كبير في الميركاتو الصيفي.

لاعب آخر أصبح خارج الخدمة ورحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت هو التونسي محمد الضاوي كريستو الذي اوصي مارسيل كولر برحيله ولكن الأهلي يبحث عن عرض إعارة للاعب او البيع بمقابل مادي كبير من أجل التعاقد مع بديل له.

كما تم الاستقرار على نهاية عقد الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالى وعند تفعيل الموسم الثاني في ظل عدم قناعة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بامكانيات اللاعب وعدم استغلال المهاجم الفرص التي أتيحت له.

موقف رضا سليم وبيرسي تاو

يبقى الثنائي بيرسي تاو ورضا سليم الأوفر حظا للاستمرار في الأهلي ولكن مارسيل كولر هو صاحب الكلمة العليا.

وفتحت إدارة الأهلي ملف تجديد عقد بيرسي تاو لمدة موسمين بخلاف الموسم المقبل لينتهي في صيف 2027 ولكن يبقى راتب اللاعب الجنوب أفريقي أزمة حيث يتقاضي مليون و350 ألف دولار في الموسم.

ولا تمانع إدارة الأهلي في رحيل تاو حال تلقى عرضا ماديا كبير وهو سبب تأخر تجديد عقد اللاعب رغم انه يحق له التوقيع لاي نادي في يناير المقبل.

في المقابل يحظي رضا سليم لاعب الأهلي بحظوظ كبيرة للاستمرار خاصة انه يقدم مستوى رائع في المباريات التي يشارك فيها كما أنه بديل قوي في اوقات أخرى.

