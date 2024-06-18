الأهلي يخطط لعبور الاتحاد السكندري ومطاردة بيراميدز على قمة الدوري

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على حساب الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري في مواجهة جماهيرية من الدرجة الأولى.

وتأتي مواجهة «الشياطين الحُمر» مع «زعيم الثغر» في الدوري الممتاز بعد أيام قليلة من تتويج الفريق السكندري بلقب دوري كرة السلة على حساب الأهلي، وهو ما يزيد من سخونة المباراة رغم فارق المستوى والنتائج بين الفريقين على صعيد كرة القدم.

ويتطلع فريق الأهلي لتحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري، ومواصلة الزحف نحو صدارة جدول ترتيب الدوري في رحلة الدفاع عن اللقب.

وكان الأهلي حقق الفوز في آخر 5 مباريات بمسابقة الدوري منذ خسارته أمام الزمالك بنتيجة 1-2 ويسعى لمواصلة الانتفاضة بمطاردة بيراميدز على قمة جدول الدوري.

ترتيب الأهلي والاتحاد في جدول الدوري

يحتل الأهلي حامل اللقب المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 36 نقطة وله 9 مباريات مؤجلة بفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز السادس بنفس الرصيد، ولكن زعيم الثغر خاض 25 مباراة.

يخوض الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، مواجهة الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة في طل تألق معظم نجوم الفريق، على رأسهم إمام عاشور، صاحب هدفي الفوز على فاركو في الجولة الماضية، بالإضافة لعودة محمد الشناوي لحراسة المرمى وياسر إبراهيم لخط الدفاع بالإضافة للثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا.

ومن المنتظر أن يقود محمود عبدالمنعم «كهربا» هجوم الأهلي من البداية في ظل تراجع مستوى الفرنسي أنتوني موديست رغم مشاركته أساسيًا في المباريات الأخيرة، لكنه لم يستغل كل الفرص التي أُتيحت له وأهدر أكثر من فرصة أمام مرمى المنافسين، وخاصة في مباراة فاركو الأخيرة.

ويستمر غياب ثلاثي الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري، وهم التونسي علي معلول، بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024، والفلسطيني وسام أبو علي، بسبب إصابة على مستوى الكاحل خلال مباراة منتخب فلسطين ولبنان في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة للجنوب أفريقي بيرسي تاو، بسبب إصابته في العضلة الخلفية مع منتخب جنوب أفريقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتاريخيًا حقق الأهلي 8 انتصارات متتالية أمام الاتحاد السكندري، ولم يعرف «المارد الأحمر» طعم الهزيمة أمام «زعيم الثغر» منذ يوم 7 أكتوبر 2018.

في المقابل يراهن فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري على قدرات فريقه الهجومية، وخاصة الأنجولي مابولولو، بجانب الغاني بنجامين بواتنج وخالد الغندور وأحمد عادل «ميسي».

ويبحث «زعيم الثغر» عن مفاجأة أمام الأهلي وتحسين نتائج الفريق في الدوري، خاصةً في ظل الغضب الجماهيري الكبير بسبب تراجع النتائج.