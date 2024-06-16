محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحي بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق ويهنئ المواطنين

أدى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي اول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ونواب رئيس مركز الزقازيق وحيي أول وثان والمواطنين.

القى خطبة العيد الشيخ سيد شبانه مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف موضحا أن الاعياد أيام خير وبركه ومواسم فرحه وبهجه حيث تتلاقي الوجوه والقلوب تحفها البسمة الصافية والسعادة الصادقة فعيد الاضحى يوم عيدنا الاكبر موسم البشر والسرور والفرح والسعادة بفضل الله تعالى وكرمه .

واضاف مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف أن عيد الأضحى هو يوم عظيم مشهود من ايام الله تعالى حيث يفرح فيه حجاج بيت الله الحرام باداء مناسكهم كما يفرح المسلمون بفضل الله عليهم في العشر وشعيره الأضحية ولقاء الاهل والأحبه فعلينا اغتنام هذه الايام المباركة لتقويم الروابط الاجتماعية بين الاقارب والارحام والناس جميعا ونشر الموده والرحمة والاخوه وتقويه الصلات وتفريج الكربات.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال والمواطنين ، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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