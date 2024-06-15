الهلال الأحمر الفلسطيني: الاستهدافات الإسرائيلية للمنشآت والمرافق تستهدف إبادة مقومات الحياة في غزة

أكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة رائد النمس، أن الاستهدافات الإسرائيلية للمنشآت الصحية والمرافق في قطاع غزة، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إبادة جميع مقومات الحياة بما فيها الجانب الصحي.

وقال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني - في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار اليوم السبت، "إن استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ومنع إدخال المساعدات من شأنه زيادة تعقيد الوضع الإنساني في الوسط والجنوب، وحرمانها من المعونات الغذائية وهو ما ينعكس سلبا على حياة مئات الآلاف من المواطنين".

وأضاف أن قوات الاحتلال قتلت 15 ألف طفل خلال العدوان، إلى جانب مئات الآلاف من الأطفال غير قادرين على الحصول على الغذاء والعلاج والدواء نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وهناك مئات الأطفال ممن أصبح لديهم أمراض نفسية وآخرين فقدوا ذويهم أو عالقين تحت الأنقاض ومفقودين، وهو واقع طفولة غاية في التعقيد يتطلب ضغطا حقيقيا لوقف معاناتهم.

وأوضح أنه مع خروج عدد كبير من مشافي قطاع غزة وبقاء عدد قليل داخل الخدمة، يعاني المواطنون سواء من المرضى أو المصابين لعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات الطبية بشكل كافي نظرا لشح المستلزمات والأدوات الخاصة بالتخدير والتعقيم والأكسجين وأدوات الجراحة والوقود وهو ما يعيق الاستجابة الطبية.

ولفت مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن استهداف الطواقم الطبية طوال فترة العدوان يتطلب تدخلا أمميا لوقف الاعتداءات وتمكين الطواقم الطبية من أداء رسالتها دون استهداف.