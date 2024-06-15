خبير اقتصادي: التضخم الأمريكي لا يزال عنيدًا وسياسة الفيدرالي "متشددة"

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن الفيدرالي الأمريكي ثبت الفائدة للمرة السابعة على التوالي ، في يوم تاريخي ونادر .

وأضاف خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة "أزهري"، أن بيانات التضخم شهدت تراجعات طفيفة ، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسية هي واحدة من أخطر أسباب التضخم في أمريكا وبلدان أخرى.

وذكر أن التضخم في أمريكآ لا يظل عنيداً، والمشكلة لم تنتهي بعد، وهناك ضغوط كبيرة في أمريكا، حيث لم يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا مرة واحدة هذا العام، بعكس التوقعات التي أشارت إلى احتمالية التخفيض لـ6 مرات، مشدداً على أنه ليس من الجيد تخفيض الفائدة الأمريكية هذا العام ، ولو تم التخفيض فسيكون ذلك لاعتبارات سياسية فقط.

وذكر أن الوظائف ارتفعت في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يستدعي لإعادة المراجعة مرة أخرى، حيث أن بيانات الوظائف جزئية، فالشعب الأمريكي يعاني، في ظل الوظائف التي هي بمثابة دوام جزئي وليس كلي، مشدداً على أن لهجة الفيدرالي الأمريكي مازالت تشديدية .

‏https://youtu.be/XVwAZ8RiLIs?si=HDwdfO1-As77g72G