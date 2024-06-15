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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا

المنتخب الكرواتي
المنتخب الكرواتي
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كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة أمام إسبانيا، بعد قليل، في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

تقام المباراة بين كرواتيا وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة، وذلك على "الملعب الأولمبي" في برلين.

تضم المجموعة الثانية التي يتنافس فيها المنتخبان كلاً من إيطاليا وألبانيا، مما يجعل هذه المباراة الافتتاحية حاسمة لكل فريق.

وجاءت تشكيلة كرواتيا أمام إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: ستانيشيتش، سوتالو، بونجراشيتش، جفارديول

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: ماير، بوديمير، كراماريتش

تتطلع كرواتيا إلى تقديم أداء قوي واستغلال خبرة لاعبيها، مثل لوكا مودريتش، في مواجهة المنتخب الإسباني. 

يسعى داليتش لتحقيق نتيجة إيجابية تضع فريقه في موقف جيد للتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

زلاتكو داليتش إسبانيا كرواتيا لوكا مودريتش