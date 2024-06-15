يورو 2024.. موراتا يقود هجوم إسبانيا أمام كرواتيا

أعلن لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، تشكيلة اللاعبين الذين سيخوضون المباراة أمام منتخب كرواتيا، بعد قليل، في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

تُقام المباراة بين إسبانيا وكرواتيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أوروبا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي في مدينة برلين.

تشمل المجموعة الثانية التي تنافس فيها إسبانيا كلًا من كرواتيا وإيطاليا وألبانيا، مما يجعل هذه المباراة افتتاحية حاسمة في مشوار المنتخب الإسباني في البطولة.

وجاءت تشكيلة إسبانيا أمام كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: ناتشو، داني كارفاخال، لو نورمان، كوكوريلا

خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، رودري

خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز

يأمل المنتخب الإسباني في تحقيق بداية قوية في البطولة، حيث يعول دي لافوينتي على تشكيلة متوازنة تضم مزيجًا من الخبرة والشباب لمواجهة التحديات القادمة في البطولة الأوروبية.