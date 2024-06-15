يورو 2024.. سويسرا تضرب المجر بثلاثية وتلاحق ألمانيا

حقق المنتخب السويسري انتصارا مهما على نظيره المجري بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

أقيمت المباراة في مدينة "كولن" الألمانية.

افتتح كوادو دواه التسجيل لصالح سويسرا مبكرا في الدقيقة 12، بعد تمريرة مميزة من ميشيل ايبيشر، الذي تمكن من كسر دفاعات المجر ومصيدة التسلل بمهارة. واستمر الأداء القوي من جانب سويسرا، حيث نجح ايبيشر في تسجيل هدف آخر قبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 45، ليمنح فريقه التقدم بهدفين نظيفين عند نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، حاول المنتخب المجري العودة إلى المباراة من خلال عدة محاولات هجومية، وتمكن أخيرا من تقليص الفارق برأسية من بيرناباس فارجا في الدقيقة 66. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، حسم برييل إيمبولو النتيجة لصالح سويسرا بالهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز، رفعت سويسرا رصيدها إلى ثلاث نقاط، لتطارد ألمانيا التي كانت قد فازت في مباراتها الأولى على أسكتلندا بخماسية نظيفة، لتتصدر المجموعة الأولى.

في المقابل، بقيت المجر في المركز الثالث بدون نقاط، في انتظار ما ستسفر عنه الجولتين الثانية والثالثة لتحديد مصيرها في التأهل إلى الدور الثاني.