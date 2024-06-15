وزير الدفاع الإسرائيلي يقبل دعوة نظيره الأمريكي لزيارة البنتاجون

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باتريك رايدر، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قبل دعوة نظيره الأمريكي لويد أوستن لزيارة البنتاجون في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال رايدر، عبر حسابه علي "اكس": "خلال مكالمته في 11 يونيو مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، دعاه لويد أوستن لزيارة البنتاجون لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط. وقبل الوزير جالانت الدعوة وسيسافر إلى الولايات المتحدة قريبا".

وستكون هذه الزيارة هي المرة الثانية التي يزور فيها جالانت واشنطن منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.