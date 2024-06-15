خليك في البيت.. منصة WATCH IT تدشن قائمة "سلى إجازتك" في عيد الأضحى

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية قائمة متميزة من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية أو عروض مسرحية، تحت عنوان "سلى إجازنك" وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، نستعرضها للجمهور في السطور التالية:

مسلسلات درامية

_ مسلسل "على باب العمار" للفنان حاتم صلاح.

_ مسلسل “بالطو” للفنان عصام عمر.

_ مسلسل كشف مستعجل للنجم مصطفى خاطر والفنانة هنادي مهنا.

عروض مسرحية

_ العرض المسرحي "كدة أوكيه".

_مسرحية أهلا رمضان للنجم محمد رمضان .

_ مسرحية "اللوكاندة" للفنان أشرف عبد الباقي.

_المسرحية الشهيرة “العيال كبرت”.

_عروض "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين.

أفلام سينمائية

_ الفيلم السعودي "90 يوم"

_ فيلم "خير وبركة" لعلي ربيع ومحمد عبدالرحمن.

_فيلم "X لارج" للنجم أحمد حلمي،.

_فيلم "الطيب والشرس واللعوب".

_ فيلم عمرو وسلمى 2.

_فيلم "سبع البرومبة" للنجم رامز جلال.