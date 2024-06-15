تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لن يجرى السماح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الإحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الإستراتيجية والاستهلاكية .

مشدداً على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار بالأسواق ، والتصدى لجميع أنواع المخالفات ، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة ، وخاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وفى إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى لمواجهة إرتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .

حملات تفتيشية للاطمئنان على جودة اللحوم والأسماك والدواجن وتوفير السلع الأساسية

وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على محلات الجزارة ، وأماكن بيع الأسماك للاطمئنان على جودتها ، وبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة دون مغالاة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور الميدانى من خلال لجان مشتركة ضمت إدارات التموين والطب البيطرى والصحة على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت ، وكذا محلات الجزارة والدواجن للتأكد من صلاحية وجودة السلع الأساسية والإستراتيجية ومطابقتها للمواصفات ، وتم تحرير 11 محضر مخالفة ما بين عدم الإعلان عن الشهادات الصحية ، وعدم الترخيص ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتكامل مع ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور والمتابعة الميدانية بمختلف الأسواق للاطمئنان على جودة المنتجات من المعروضات المختلفة ، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لتلبية الإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل .

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