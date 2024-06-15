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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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توجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم السبت، أن عيد الأضحى المبارك يمثل فرصة لتجديد قيم التضحية والإخاء والتسامح التي تميز مجتمعنا المصري، وتعزز من وحدتنا الوطنية وتماسك نسيجنا الاجتماعي.

وتابع حزب المؤتمر أن الأعياد والمناسبات تؤكد دعمنا ومساندتنا لجهود القيادة الحكيمة في تحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأعرب حزب المؤتمر عن تمنيه أن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

ودعا حزب المؤتمر الشعب المصري في هذه المناسبة إلى استلهام بعض القيم النبيلة ومن بينها صلة الرحم والتكافل بين أبناء المجتمع، كذلك الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ الفرقة والعمل كأمة واحدة في مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.

الأضحى المبارك التسامح الرئيس السيسي الربان عمر المختار الربان عمر المختار صميدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك