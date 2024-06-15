محافظ أسوان يُحَمِّل مزارعا تكلفة إصلاح كابل الكهرباء الرئيسى المغذى لمحطة صرف بلانة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فور إخطاره بتعرض كابل الكهرباء الرئيسى قدرة 11 ألف كيلو فولت المغذى لمحطة معالجة صرف صحى بلانة لنشوب حريق فى جزء منه، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بسرعة التدخل للسيطرة على الحريق، والتعامل الفورى بإصلاح وصيانة الكابل .

اتخاذ الإجراءات الرادعة لأحد المزارعين المتسبب للحريق وتحمله تكلفة الإصلاح للكابل



وشدد محافظ أسوان، على إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسبب فى نشوب هذا الحريق بالكابل ، وتحمله لتكلفة صيانة وإصلاح الكابل، وهو أحد المزارعين الذى قام بإشعال النيران فى تشوين لكميات من " التبن " والتى كانت موجودة بجوار المحطة مما تسبب فى وصولها للكابل ، وبالتالى تعرض جزء منه للحريق والتلف .

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان نجحت جهود العاملين بالشركة وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة فى صيانة وإصلاح الجزء الذى تعرض للتلف نتيجة للحريق ، وتم توصيل الكابل إلى المحطة لتعمل بكامل طاقتها والتى تصل إلى 60 ألف م3/ يوم .

لافتاً بأن محطة معالجة صرف صحى بلانة بمحافظة أسوان، تخدم أكثر من 100 ألف نسمه داخل 10 قرى بمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة ، ولذا تم التفاعل السريع مع الموقف لتلافى أى تداعيات خطيرة من زيادة منسوب المياه داخل أحواض وبرك الأكسدة بالمحطة .

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