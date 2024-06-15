بسام البريكان يتولي إدارة المسئولية الاجتماعية والمؤسساتية "MBC الأمل"

أصدر الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة MBC" سام بارنيت قراراً بتولي بسام البريكان إدارة المسؤلية الإجتماعية والمؤسساتية "MBC الأمل"، بجانب مسئوليته بإدارة الإتصال المؤسسي والإعلام والعلاقات العامة لـ "مجموعة MBC".

ويذكر أن "MBC الأمل" انطلقت عام 2013 لأداء دورها الاجتماعي في العالم العربي، وبما يعكس حرص مجموعة "MBC"، الدائم والمُستمر على نشر الأمل في كل مكان، وبهدف تسليط الضوء على المُبادرات الخلاقة وإكتشاف الكثير من المواهب والأفكار في العالم العربي التي تحتاج لمن يفتح لها الأبواب ويساعدها على الإنطلاق.

ومن جانبه أشار بسام البريكان إلي أن "MBC الأمل" كان لها دور وتأثير ملموس خلال السنوات السابقة، وسندعم خلال المرحلة المقبلة إطلاق الكثير من المُبادرات في العالم العربي من خلال عددٍ من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجمعيات والمؤسسات الإنسانية في المنطقة، وسنعمل على توفير الدعم المعنوي، وتسخير المنصّات الإعلامية للمجموعة، بهدف دعم القضايا الإنسانية النبيلة في العالم العربي، مثل الحد من الفقر، ومكافحة الجوع، وتوفير التعليم، والعناية بالأيتام، وترميم المنازل، وعلاج بعض الحالات المرضية المستعصية، ودعم المرآة وغيرها، وسنطرح الكثير من الأفكار الخلاقة من خلال شركائنا في العمل، بالإضافة لفتح الباب للتعاون مع المزيد من الشركاء في كل مكان بالعالم العربي.