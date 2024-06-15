محافظ أسوان يتابع تقديم الخدمات الصحية لـ821 مواطنا بقرية الإيمان بوادى الصعايدة

تُواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة سلسلة جهودها المتنوعة الهادفة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجًا، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وخاصة التي تتعلق بالمنظومة الصحية فى ظل الإهتمام بصحة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود القافلة الطبية العلاجية التى تم تنظيمها على مدار يومين داخل قرية الإيمان التابعة لمشروع وادى الصعايدة بمركز إدفو وإستهدفت إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لـ 821 مواطنا، إضافة إلى عمل التحاليل والإشعات المختلفة ، ورسم القلب والكشف المبكر عن الأورام .

محافظ أسوان يشيد بجهود وزارة الصحة لتقديم خدماتها داخل قري حياة كريمة

مشيداً بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار للحفاظ على صحة المواطنين بالقرى والنجوع المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وإيفاد القوافل الطبية لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية المجانية لهم .

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان يتم تنوع الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة فى الأماكن النائية والمحرومة لخدمة البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً ، لافتاً إلى أن قرى وادى الصعايدة تبعد بحوالى 130 كم عن مدينة أسوان العاصمة ، وتضم 6 توابع ، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمه ، وقد تم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للقائمين على تنظيم القافلة الطبية من خلال رئيس مركز ومدينة إدفو إبراهيم سليمان ، ونوابه، ورئيس القرية والعاملين بها حيث تم توفير أماكن للإنتظار للمترددين على القافلة ، والإهتمام بنظافة الشوارع ، مع توفير مبرادات المياه لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة .

فيما أوضح الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية ضمت 13 تخصص شمل الباطنة والأطفال والأسنان والجلدية والتناسلية والعظام والجراحة العامة ، والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة والقلب والأوعية الدموية ، فضلاً عن النفسية والعصبية والعيون والمسالك وتنظيم الأسرة .

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