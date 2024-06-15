بصورة داخل الحرم المكى.. إلهام شاهين تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

هنأت الفنانة إلهام شاهين، الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ووقفة جبل عرفات، بصورة لها داخل الحرم المكى.

وعلقت “إلهام” على صورة لها من داخل الحرم المكي قائلة: “حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل سنة وإحنا جميعًا بخير”.

وتستأنف الفنانة إلهام شاهين تصوير فيلمها الجديد "الحب كله" بمشاركة الفنانة حورية فرغلي عقب انتهاء موسم عيد الأضحى الجاري.

تدور أحداث فيلم “الحب كله” حول يوم واحد، ويتناول طبيعة الحارة المصرية والمشاكل التي يمر بها كل شخص، ويلقي الضوء على أحلام البسطاء، في الزواج أو المعيشة بشكل عام.