7 نصائح مهمة ومفيدة للسفر في عيد الأضحي ومنع انتقال الأمراض

يعتبر عيد الأضحي من المناسبات السعيدة لتجمع الأهل والعائلات والأصدقاء ، ما يدفع الكثيرين للسفر للتنزه والاحتفال بأجازة العيد بين الحدائق والمتنزهات ، فإن السفر يمكن أن يزيد من مخاطر التعرض للأمراض وانتقالها نظرا لكثافة وازدحام الناس في الأماكن العامة وفي المواصلات .



وفيما يلى نشر موقع verywellhealth، عدد من النصائح والإرشادات العامة لضمان سفر آمن وصحي خلال العيد.

مخاطر السفر خلال العيد:



انتقال الأمراض المعدية

التجمعات الكبيرة وزيادة حركة السفر تزيد من فرص انتقال الأمراض المعدية، خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المطارات ومحطات النقل.

التغيرات المناخية

التنقل بين مناطق ذات مناخات متغيرة يمكن أن يسبب مشاكل صحية مثل نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي.

نصائح للسفر الآمن خلال العيد:



التجهيز المناسب قبل السفر

من خلال تخزين الأدوية المستخدمة، يجب أن تحمل معك الأدوية التي تتناولها مثل المسكنات، أدوية الحساسية.

النظافة الشخصية

غسل اليدين بانتظام من خلال استخدم الصابون والماء لغسل اليدين بشكل منتظم ، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرافق العامة، مع استخدام المعقمات عند عدم توفر الماء والصابون.

الوقاية من الأمراض التنفسية

ارتدي الكمامة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة مثل الطائرات والقطارات، وتجنب المصافحة والتقبيل.

الحفاظ على مسافة آمنة

حاول الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الآخرين في الأماكن العامة، مع تجنب التجمعات الكبيرة قدر المستطاع لتخفيض فرص التعرض للفيروسات.

تناول الطعام الأمن

اختيار الأطعمة الطازجة والمطهية جيدا، لذا تأكد من تناول الأطعمة المطهية جيدا وتجنب الأطعمة النيئة أو غير المأكولة جيدا.

الراحة والنوم الجيد

الحصول على قسط كافي من النوم، لأن النوم الجيد يعزز مناعة الجسم ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض.

إجراءات عند الوصول إلى وجهتك

التعقيم والتنظيف، فعند الوصول إلى مكان إقامتك، قم بتعقيم الأسطح التي تلمس بشكل دائم مثل مقابض الأبواب والهواتف.

