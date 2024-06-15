مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 7 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

مصرع وإصابة 8 أشخاص

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.