السعودية تصدر قرارات إدارية بحق 25 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 103 مخالفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة "25" مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج "الحج بلا تصريح"، وهم "7" وافدين و"18" مواطنًا سعوديا، لنقلهم "103" مخالفين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات السعودية أصدرت بحقهم "24" قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة "15" يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها "10٫000" ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة مركبتين مستخدمتين في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية السعودية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.