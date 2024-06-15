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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقل حفل كاظم الساهر من هرم سقارة لـ القاهرة الجديدة.. لهذا السبب

القيصر كاظم الساهر
القيصر كاظم الساهر
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كشفت الشركة المنظمة، عن أسباب نقل حفل القيصر كاظم الساهر، المقرر إقامته في مصر يوم 28 يونيو الجارى، من منطقة هرم سقارة بالبدرشين، إلى القاهرة الجديدة،  وذلك لضمان سلاسة دخول الجمهور.

وكان قد طرح  القيصر كاظم الساهر مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

كما دعم “القيصر” الشعب الفلسطينى ضد الانتهاكات الاحتلال، بأغنية "Hold your fire"، حيث علق الساهر على الأغنية، وقال: "أغنية جديدة تهدف إلى منح الموسيقى بُعدًا إنسانيًا عمليًا يتخطى الترفيه لتصبح وسيلة فاعلة لدعم السلام والجهود الإنسانية في غزة خصوصاً".

أغنية Hold Your Fire، من تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، ومستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.

 

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