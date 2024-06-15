الجارديان: غياب حلفاء روسيا الأقوياء عن قمة السلام الأوكرانية يضعف تأثيرها المحتمل

رأت صحيفة الجارديان البريطانية، أن غياب حلفاء روسيا الأقوياء، مثل الصين، عن قمة سويسرا لبحث إحلال السلام في أوكرانيا، من شأنه أن يضعف من تأثير القمة المحتمل.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أنه بدون مشاركة الصين في القمة، تلاشت الآمال في عزل موسكو، في حين وضعت الهزائم العسكرية الأخيرة كييف في موقف دفاعي، كما أن الحرب في غزة أدت إلى تحويل الانتباه عن أوكرانيا.

ونقلت الجارديان عن مصادر مطلعة، قولها إنه من المتوقع أن تركز المحادثات على المخاوف الأوسع نطاقا التي أثارتها الحرب، مثل الأمن الغذائي والنووي وحرية الملاحة.