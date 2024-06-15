بسبب لهو الأطفال.. إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالمنيا

لقي شخص إصابته بطلق ناري في البطن اليوم السبت، اثر مشاجرة باحدي قري مركز مطاي شمال المنيا.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطاي من مستشفي مطاي العام يفيد بوصول (أحمد صلاح فايز 19 سنة مصابا بطلق ناري خرطوش بالبطن).

بانتقال اللواء اشرف عبد المالك مساعد مدير امن المنيا للشمال، وبرفقته فريق بحث جنائي شكله العميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية وقيادة الرائد حازم الحيني رئيس مباحث مركز مطاي تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره اسماعيل عبد الجواد عبد الرحمن بسبب لهو الأطفال قام علي أثرها الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته.

جرى ضبط الجاني والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري العرض علي النيابة العامة.