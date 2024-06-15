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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بدهس سيدة في مصر الجديدة

المتهم
المتهم
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أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بدهس سيدة في منطقة مصر الجديدة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

سائق يدهس سيارة في مصر الجديدة 


كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سيدة " مصابة بكسر بالجمجمة "– مقيمة بدائرة القسم). 
بالإنتقال وسؤالها قررت بأنها حال عبورها طريق بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب فى إصابتها المُشار إليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالى عليه.
جرى  إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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