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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مسلسل "السراب" يعيد دياموند أبو عبود إلى الدراما المصرية

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
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تعود الممثلة اللبنانية دياموند أبو عبود إلى شاشات البيت المصري من جديد من خلال مسلسل السراب الذي تشارك في بطولته مع الفنان خالد النبوي ومجموعة كبيرة من النجوم.

يتكون المسلسل من عشر حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

بعد نجاحها في مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022 أمام النجمة منة شلبي، تعود دياموند أبو عبود  مرة أخرى بشخصية مركبة ومليئة بالتعقيدات الدرامية في مسلسل السراب، حيث يدور المسلسل حول مجموعة من العلاقات المعقدة التي تكشف عن الخيانة والحب والتضحية.

المسلسل بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، إنچي المقدم، هاني عادل، أحمد مجدي، جيهان الشماشرجي تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

أحدث أعمال دياموند السينمائية كان مشاركتها في بطولة فيلم حسن المصري مع النجم أحمد حاتم والمخرج سمير حبشي.

دياموند أبو عبود السراب خالد النبوي