يعد 3 أيام.. فيلم "اللعب مع العيال" يحصد 2.5 مليون جنيه

حقق فيلم "اللعب مع العيال" للنجم محمد إمام ، نجاحا كبيرا بعد 3 أيام من عرضه في دور العرض السينمائى، حيث حصد إيرادات، مساء أمس الجمعة، بلغت 946 ألفًا و907 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام من طرحه في السينمات المختلفة مليونين و569 ألفًا و624 جنيهًا.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه مع النجم محمد إمام.

وتدور احداث فيلم “اللعب مع العيال” في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

وجرى تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.