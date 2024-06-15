محافظ المنيا يهنئ أطفال مؤسستي البنات والبنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

قدم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، التهنئة إلى أطفال مؤسستي البنات والبنين بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً استمرار المحافظة في تقديم كافة أشكال الدعم للأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقائه بأطفال المؤسستين حيث شارك الأطفال فرحتهم بالعيد ووزع عليهم الهدايا والعيديات بحضور أمانى تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا ومسئولى مؤسستي البنات والبنين.



وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد مع الأطفال فى هذه المناسبة السعيدة مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهؤلاء الأطفال باعتبارهم جزءاً من نسيج المجتمع من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لضمان حياة كريمة لهم، داعياً كافة المواطنين والمؤسسات إلى تقديم الدعم والمساندة للأطفال الأيتام، والعمل على إدخال السرور إلى قلوبهم، خاصة في المناسبات والأعياد.

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