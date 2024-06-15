أهلا بالعيد.. حدائق الأسماك والحيوان بالمحافظات تستقبل الزوار.. أكبر حملة لعرض ومبادلة الحيوانات والطيور.. والقناطر الخيرية مستعدة

استعدت حديقة جبلاية الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان بالمحافظات، لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تنفذ الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية أكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن الهدف من الحملة والعرض هو إضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال عيد الأضحى، من خلال زيادة عدد الحيوانات بالتبادل بين الحدائق فى المحافظات، مشيرا إلى وجود حدائق حيوان تابعة لوزارة الزراعة في محافظات الإسكندرية والفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ والشرقية.

وأضاف أن نقل الحيوانات يجرى ليلا حفاظا على صحتها وحماية لها من أشعة الشمس، وأكد أن حديقة الأسماك بالجبلاية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وبالنسبة لحديقتي الحيوان والأورمان فإنه يستمر إغلاقهما في إطار عملية التطوير التي تشهدهما الحديقتان، ونفت وزارة الزراعة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان، مؤكدة أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنه جار عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر، مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يؤكد دائما على ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع أثري وتراثي في حديقتي الحيوان والأورمان وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

وفي سياق آخر استعدت حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية لاستقبال الزوار للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً.

وأصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الري، توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً لعيد الأضحى.

وفى محافظة أسوان، جرى رفع درجة الجاهزية بالمركز الثقافى الإفريقى لاستقبال الزائرين للإحتفال بالعيد داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به والتعرف على العديد من المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الأفريقية، كما جرى تجهيز النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى لاستقبال الزوار من المصريين والأجانب.

وتعد حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق على مساحة ١٣ فدانا، والمركز الثقافي على مساحة ٩ أفدنة ، والنيل على مساحة ٨ أفدنة، والبحيرة على مساحة ٣ أفدنة، والياسمين على مساحة ٨ أفدنة، والتوفيقي على مساحة ٣ أفدنة، والزهور على مساحة ٤ أفدنة ، وأبو قردان على مساحة ٦ أفدنة ، والنخيل على مساحة ٧ أفدنة ، وحديقه أ على مساحة ٥ أفدنة.

كما أنشأت الوزارة المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح مقصدا سياحيا بارزاً وإضافة حضارية مهمة بمدينة أسوان، وكان يعرف سابقاً بمتحف النيل ليتم تطويره وتحويله إلى المركز الثقافى الأفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز، وإضافة العديد من اللوحات والمقتنيات والأفلام الوثائقية التى تمثل حضارة وثقافة الدول الأفريقية وعادات وتقاليد الشعوب الأفريقية، ويضم المركز خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على مقتنيات للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام ١٩٦٧، ويصل ارتفاعه الى ٧٢ مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.



