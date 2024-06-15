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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الدفع بـ4 سيارات إطفاء.. اندلاع حريق بمصنع موبيليا في 6 أكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مصنع موبيليا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

حريق مصنع موبيليا في أكتوبر 

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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