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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

انخفاض طفيف في درجة حرارة أول أيام العيد والعظمى بالقاهرة 39

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تنخفض غدا أول ايام عيد الاضحي المبارك  درجة الحرارة بدرجة طفيفة وتصل العظمى بالقاهرة الى 39 درجة.

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ، انخفاضا فى درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 3: 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.
ومتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على  مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

 

اول ايام عيد الاضحي المبارك انخفاضا في درجات الحرارة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية شديد الحرارة نهارا الارصاد الجوية العظمى بالقاهرة 39درجة