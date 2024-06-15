الجيش التركي يعلن قصف مناطق في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت 15 يونيو 2024 أن قوات الجيش التركي قصفت شمال العراق وشمال سوريا.

وقال الجيش التركي أنه قتل 17 عنصرا من حزب العمال الكردستاني خلال عملياته في شمال العراق وسوريا، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

يشار إلى أن ثمانية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا شمالي العراق في منطقة هاكورك.

وأضافت الدفاع التركية في بيان لها أنه: "تم القضاء على تسعة مسلحين في سوريا في مناطق عملية درع الفرات ومنبع السلام".

وفي وقت سابق، حيدت القوات المسلحة التركية 16 عضوا من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا.