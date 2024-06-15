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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنيا: رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال أيام العيد

صحة المنيا رفع حالة
صحة المنيا رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال أيام العيد
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أعلن  الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة  الصحة  المنيا اليوم السبت  إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

 وأكد وكيل وزارة الصحة على توافر الأدوية، وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية .

 وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور

 وأكد محافظ المنيا ً  ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية ـ الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات.

 

 

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