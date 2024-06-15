 تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات الجزارة خلال عيد الأضحى بالمنيا

أعلنت مديريتا الطب البيطري والتموين بالمنيا اليوم السبت تنسيق العمل معا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتكثيف جهودهما لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها وكذلك تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.

كما أعلنت مديريتا الطب البيطري والتموين بالمنيا، بالمرور الدورى علي محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة أعمال النظافة والتطهير حرصا على الصحة العامة حيث يبلغ عدد المجازر الحكومية 38 مجزراً لتعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة.

محافظ المنيا: جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية أتمت كافة الاستعدادات

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

شدد محافظ المنيا، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية ـ الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.