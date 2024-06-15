جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد ضرب عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 15 يونيو 2024 أنه نفذ صباح اليوم غارة ضد أحد عناصر حزب الله في منطقة عيترون بجنوب لبنان.

ويظهر مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الغارة التي استهدفت العنصر الذي كان يركب دراجة نارية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأصاب صاروخان أطلقا من لبنان هذا الصباح قاعدة مراقبة الحركة الجوية الحساسة للجيش الإسرائيلي في جبل ميرون.

ويقول جيش الاحتلال إنه لم تقع إصابات و”لا ضرر لقدرات الوحدة” في الهجوم.

وتبنى حزب الله المسؤولية عن الحادث، مدعيا أنه استهدف المعدات في القاعدة بصواريخ موجهة.

وهاجم حزب الله جبل ميرون، الذي يقع على بعد حوالي ثمانية كيلومترات (خمسة أميال) من الحدود اللبنانية، عدة مرات وسط الحرب المستمرة، وأطلقت وابلًا كبيرًا من الصواريخ على الجبل، بالإضافة إلى صواريخ موجهة على قاعدة مراقبة الحركة الجوية الواقعة.