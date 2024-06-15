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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد صفعه أحد المعجبين.. عمرو دياب يحتفل بالعيد بطرح أحدث أغانيه "تتحبى"

عمرو دياب
عمرو دياب
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طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة "تتحبى" على موقع يوتيوب، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك.

ونشر الفنان عمرو دياب على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزء من أغنيته الجديدة، ليشارك بها جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/C8Os3GbsTWU/?igsh=MTdjdmliY2JweWk5

وعلق على الفيديو "حصرياً اسمع اغنية عمرو دياب الجديده تتحبى، الآن على موقع يوتيوب".

الأغنية كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد يحيي، ميكس وماستر أمير محروس.

يشار أن الفنان عمرو دياب أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد صفعه أحد المعجبين الذى طالبه بصورة، فى إحدى الحفلات الخاصة.

وثارت حالة من الغضب بين جمهور ورواد السوشيال ميديا حول الواقعة، ووصلت إلى ساحات القضاء بعد تقديم كل طرف دعوى قضائية ضد الآخر.

عمرو دياب أغنية عمرو دياب الجديدة تتحبى عيد الأضحى يوتيوب انستجرام