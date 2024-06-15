غرفة عمليات بالمنيا لتلقي شكاوي المواطنين خلال العيد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

محافظ المنيا: يشدد علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات

شدد محافظ المنيا، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية ـ الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات.