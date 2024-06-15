بالفتة واللحمة.. الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد تحتفل بالعيد|صور

جهزت الكنيسة الإنجيلية في محافظة بورسعيد، وجبات فتة، اليوم السبت، داخل مطبخ الكنيسة، لتوزيعها على أخوتهم المسلمين كوجبة إفطار في يوم عرفة، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
بالصور.. تجهيز وجبات فتة لحمة داخل الكنيسة الإنجيلية في بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى
أشارت نجلاء إدوار، مؤسسة المبادرة، إلى أنها رغم كونها مسيحية إلا أنها تُقدم على ذبح العجول قبل عيد الأضحى المبارك كل عام لتوزيعها على أخوتها المسلمين بمناسبة العيد، في رسالة تهنئة ومحبة من على أرض مصر.
وأوضحت أن هذا العام قررت بجانب الذبح أن تُجهز وجبات فتة لحمة داخل مطبخ الكنيسة الإنجيلية لتوزيعها يوم عرفة على أخوتها المسلمين لتكون وجبة إفطار لهم، مؤكدة أن الكنيسة وفرت كافة الإمكانات اللازمة، كما وجهت شيف الكنيسة بإعداد الوجبات على أعلى مستوى.