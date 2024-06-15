16 مجزرًا ونقطة ذبح مخصصة لذبح الأضاحي في كفر الشيخ

يستعد 16 مجزرًا ونقطة ذبح مخصصة لذبح الأضاحي في محافظة كفر الشيخ، لاستقبال آلاف المواطنين الراغبين في ذبح أضاحيهم مجاناً طوال فترة عيد الأضحى المبارك .

‏تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، استعدادات المجازر على مستوى المحافظة، لذبح أضاحى المواطنين والجمعيات الأهلية والفحوصات البيطرية بالمجان «بدون رسوم»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح فى المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه كلف مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات بالإشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة والتأكد من صلاحيتها للإستخدام الآدمى وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف البيطرى عليها مع إعدام غير الصالح منها فورًا، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها، والحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل فى المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التى تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطرى ليقوم بالعمل فى نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية وذلك لحل مشاكل المواطنين.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، ‏ضرورة الذبح فى المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية بالمجان، والتى تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، وتوفير خدمة الذبح مجانًا فى المجازر الحكومية للأهالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيرًا للأهالى، ومنعًا للذبح خارج السلخانة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للإستهلاك الآدمى.

ووجه محافظ كفرالشيخ، لمدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور محمد بشار، بالتجهيز الكامل ومتابعة عمال المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، مع الإهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظًا على البيئة.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، بإستمرار إنعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلقى والتعامل الفورى مع بلاغات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورًا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير الخدمات بها لإستقبال المواطنين خلال أيام العيد والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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