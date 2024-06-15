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السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 من أسرة واحدة في حادث سير بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة إصابتهم، اليوم السبت، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا  يفيد بوقوع حادث سير انقلاب سيارة ملاكي جنوب بوابة الرسوم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من “منار أحمد عبد الرسول 21 سنة كسر بالذراع اليسرى -فارس عماد الدين حامد 4 سنوات ارتجاج -فاطمة عماد الدين حامد عامان سحجات وكدمات -عماد الدين حامد علي 33سنة خلع بالكتف الأيمن -نور الدين حامد علي 39 سنة سحجات وكدمات”، جميعهم مقيمين بأسيوط.   

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق. 

 

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